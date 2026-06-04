La Casa del Busto Un secolo di storia nel cuore della città | Facciamo una sfilata
La Casa del Busto, boutique di lingerie e beachwear in via Guidelli 2, festeggia il centenario. La sede ha resistito a un secolo di cambiamenti nel centro storico della città.
Un secolo di storia, stile e resilienza femminile nel cuore del centro storico. La Casa del Busto, elegante boutique di lingerie e beachwear che ha sede in via Guidelli 2, compie 100 anni. Un traguardo importante e in controtendenza rispetto alle continue serrande che si abbassano tristemente, lasciando spazi e vetrine vuote nelle vie e piazze del centro di Reggio Emilia. Per celebrare questa data storica la titolare Lorena Iotti e la socia Silvia Ghirardotti stanno organizzando una sfilata che si terrà domani (venerdì 5 giugno) alle 21 in piazza San Prospero. Sarà un evento aperto a tutti, allietato da una selezione musicale a cura di un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Delegazioni italiana e norvegese oggi a #NyÅlesund, a 1000 chilometri dal #PoloNord, nelle Isole #Svalbard, per celebrare, a #100anni di distanza, la trasvolata artica del Dirigibile #Norge che il #12maggio1926 raggiunse per la prima volta il Polo Nord cnr x.com
La Casa del Busto. Un secolo di storia nel cuore della città: Facciamo una sfilataIl negozio di via Guidelli festeggia il traguardo con un evento. Domani alle 21 in piazza San Prospero musica e 40 look diversi. msn.com
Ho bisogno di ridurre la dimensione del bagaglio della metà, ma sono a metà di un viaggio. reddit