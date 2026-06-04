Un secolo di storia, stile e resilienza femminile nel cuore del centro storico. La Casa del Busto, elegante boutique di lingerie e beachwear che ha sede in via Guidelli 2, compie 100 anni. Un traguardo importante e in controtendenza rispetto alle continue serrande che si abbassano tristemente, lasciando spazi e vetrine vuote nelle vie e piazze del centro di Reggio Emilia. Per celebrare questa data storica la titolare Lorena Iotti e la socia Silvia Ghirardotti stanno organizzando una sfilata che si terrà domani (venerdì 5 giugno) alle 21 in piazza San Prospero. Sarà un evento aperto a tutti, allietato da una selezione musicale a cura di un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Casa del Busto. Un secolo di storia nel cuore della città: "Facciamo una sfilata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Londinium: Capital of Roman Britain

Notizie e thread social correlati

’Il privilegio del bianco’, una strana morte nel cuore della cittàIl 2 luglio 2016 si svolge la tradizionale corsa storica nel centro cittadino, con la vittoria della contrada della Lupa.

Grand Hotel Baglioni Firenze: storia, camere e terrazza panoramica nel cuore della cittàIl Grand Hotel Baglioni di Firenze ha una storia che supera il secolo, offrendo servizi alberghieri nel centro storico della città.

Argomenti più discussi: La Casa del Busto. Un secolo di storia nel cuore della città: Facciamo una sfilata; Duomania suona in carcere il 12 giugno; Busto: Macchi 3ª All Time U20 sui 400 (53.15); A Busto Garolfo apre l’ambulatorio di Continuità Assistenziale nella Casa di Comunità.

Delegazioni italiana e norvegese oggi a #NyÅlesund, a 1000 chilometri dal #PoloNord, nelle Isole #Svalbard, per celebrare, a #100anni di distanza, la trasvolata artica del Dirigibile #Norge che il #12maggio1926 raggiunse per la prima volta il Polo Nord cnr x.com

La Casa del Busto. Un secolo di storia nel cuore della città: Facciamo una sfilataIl negozio di via Guidelli festeggia il traguardo con un evento. Domani alle 21 in piazza San Prospero musica e 40 look diversi. msn.com

Ho bisogno di ridurre la dimensione del bagaglio della metà, ma sono a metà di un viaggio. reddit