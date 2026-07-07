La sinistra prenda esempio dal Festival di Santarcangelo di Romagna per fare cultura

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un evento culturale si è svolto recentemente in una località dell’Emilia-Romagna, attirando un pubblico vario e coinvolto. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti e operatori del settore, con spettacoli di teatro e reading di poesia. La struttura organizzativa ha garantito un’ampia partecipazione, anche se alcuni interventi hanno evidenziato come il campo culturale possa ancora migliorare in profondità. L’evento si è svolto senza incidenti, con un’attenzione particolare alla promozione di espressioni artistiche considerate più accessibili.

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Sarà anche largo il campo ma per ora è ben poco profondo. Invece di cominciare a dividersi le poltrone, ripetendo facili ritornelli di critiche e accuse al governo di destra, le forze progressiste dovrebbero cominciare a parlare seriamente di cultura – perché no?, anche di poesia e di teatro, ovvero le espressioni artistiche più povere e nobili. Ripensando senza pregiudizi agli errori fatti in questo settore, nel trentennio ormai di sudditanza all’ordoliberismo, con le riforme di Veltroni prima e di Franceschini poi che hanno di fatto consentito alla destra di partire all’assalto. La vera battaglia si gioca su questo fronte ‘dei contenuti’,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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