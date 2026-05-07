Taccia e prenda esempio da Salvini | la Lega replica a Falcomatà dopo le critiche al ministro

La Lega ha risposto alle critiche del consigliere regionale del Pd riguardo alla visita del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I rappresentanti del partito hanno invitato Falcomatà a prendere esempio dal leader della Lega, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni delle dichiarazioni. La discussione si è svolta nel contesto del Consiglio comunale, con i consiglieri leghisti che hanno espresso la loro posizione sulla questione.

Non si lascia attendere la replica da parte dei consiglieri comunali della Lega in Consiglio comunale, in risposta al commento espresso sui social dal consigliere regionale del Pd Giuseppe Falcomatà sulla visita del vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché leader della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Scuola: Santori (Lega), bene 30 milioni da Valditara per bene comune, Gualtieri prenda esempioIl capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, Fabrizio Santori, ha rilasciato una nota in cui esprime la sua soddisfazione per i “trenta milioni... Leggi anche: Visita a sorpresa del Ministro Salvini al banchetto della Lega in via Emilia Centro Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Reggio, la Lega difende Salvini: Falcomatà taccia e prenda esempio · ilreggino.it; Taccia e prenda esempio da Salvini: la Lega replica a Falcomatà dopo le critiche al ministro; Le dichiarazioni di Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ospite della trasmissione di Rai 3; Non è un paese per single racconta una verità che chiunque venga dalla provincia conosce bene. Alla guida della sua auto, con accanto il suo avvocato Liborio Cataliotti e dietro l'altra sua legale Angela Taccia, Andrea Sempio è arrivato in procura a Pavia, sotto una pioggia battente, quando mancava un quarto d’ora alle dieci di questa mattina, poco prima - facebook.com facebook #Garlasco, Andrea Sempio convocato in procura, ecco la dichiarazione dell'avvocato Taccia #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com