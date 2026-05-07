Energia e rinnovabili Metsola ‘bacchetta’ l’Italia | Prenda esempio dalla Spagna Guai a tornare al vicino inaffidabile

In un incontro a Firenze, un rappresentante europeo ha invitato l’Italia a seguire l’esempio di Spagna e Portogallo nel settore delle energie rinnovabili. Ha sottolineato che tornare a rapporti con paesi considerati inaffidabili potrebbe comportare rischi. La discussione si è concentrata sulla necessità di adottare strategie più solide e affidabili per lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica nel paese.

Firenze, 7 maggio 2026 – Invita l’Italia a seguire l’esempio di Spagna e Portogallo in tema di rinnovabili, parla di unità energetica e prende ulteriormente le distanze da chi continua a non vedere di buon occhio la scelta di diventare indipendenti da Putin e dal gas russo come principale fonte di approvvigionamento energetico. Roberta Metsola è l’ospite d’onore del convegno “Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura”, promosso da QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno e andato in scena questa mattina, giovedì 7 maggio, a Palazzo Vecchio. Nella cornice del Salone dei...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Energia e rinnovabili, Metsola ‘bacchetta’ l’Italia: “Prenda esempio dalla Spagna. Guai a tornare al vicino inaffidabile” Notizie correlate Spagna, l’esempio di come le energie rinnovabili facciano la differenzaNello scenario economico e geopolitico attuale i problemi, dapprima meno visibili, con lo scoppio della guerra in Medio Oriente sembrano riaffiorare... Papa Leone scrive alla prima donna leader spirituale di Canterbury: “Prenda esempio dalla Madre di Dio”Papa Leone XIV ha inviato un messaggio di auguri ufficiale a Sarah Mullally, nuova guida della chiesa anglicana, la prima donna a diventare... Contenuti di approfondimento Si parla di: Primo sì a voto con delega per eurodeputate incinte e dopo parto. Metsola, abbiamo bisogno di un'unione energeticaAbbiamo bisogno di un'unione energetica. Fino a oggi la penisola iberica è completamente indipendente dal resto del continente. Spagna e Portogallo sono quasi completamente riforniti di energia solar ... ansa.it Metsola a Firenze. Qn e l’Energia per l’Europa. Un confronto sul futuroDomani, 7 maggio, a Palazzo Vecchio la giornata di dibattito organizzata dai nostri giornali. La presidente del Parlamento Ue dialogherà con politici e imprenditori italiani ... lanazione.it