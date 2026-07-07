Il leader populista si dimette da deputato ma si ricandida, affermando di essere innocente e di avere il sostegno del popolo. Dopo le accuse di aver ricevuto milioni di donazioni oscure, ha respinto le voci di abbandono della politica britannica. Ha anche criticato i giornalisti che hanno assediato sua figlia, definendoli la causa scatenante delle sue dimissioni. La sua posizione rimane ferma, e ha dichiarato di voler continuare a rappresentare gli elettori.

Il leader populista, dopo le accuse di milioni di donazioni oscure, soffoca le voci di addio alla politica britannica e va all’attacco: “I giornalisti che hanno assediato mia figlia sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sarà la mia battaglia epocale contro l’establishment”. E annuncia di correre di nuovo nel suo seggio di Clacton-on-Sea: “Saranno gli elettori a giudicarmi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La sfida di Farage, si dimette da deputato e si ricandida: “Io pulito, il popolo è con me”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scandalo finanziamenti, Farage si dimette da parlamentare ma si ricandidaNigel Farage ha annunciato le dimissioni dal Parlamento e la volontà di ricandidarsi.

Nigel Farage si dimette da deputato: “Vuole provocare nuove elezioni”Nigel Farage ha annunciato martedì le dimissioni da deputato con l’obiettivo di provocare nuove elezioni suppletive nel collegio che rappresenta.

Temi più discussi: Bufera su donazioni opache a Farage, governo Gb prepara una stretta; Nigel Farage dice che le inchieste sui regali che ha ricevuto sono vendette dell’establishment; Regno Unito, Andy Burnham lancia la sfida per Downing Street; Regno Unito: lucrose operazioni finanziarie mettono a rischio il futuro politico di Farage.

Nigel Farage dice che le inchieste sui regali che ha ricevuto sono vendette dell’establishmentDalle criptovalute ai regali mai dichiarati, due inchieste mettono sotto pressione il leader di Reform UK. Lui denuncia il lavoro sporco, ma il caso riapre una questione che accomuna molti leader na ... ilfoglio.it

Farage annuncia a sorpersa le dimissioni da deputato: Le mie case? Non ho infranto la legge, ma decideranno gli elettoriIl partito di Farage è in testa ai sondaggi e il suo ingresso a Downing Street, magari in coalizione con i conservatori, è considerato fino a pochi giorni fa lo scenario più probabile: ma una serie di ... msn.com