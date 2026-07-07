La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale Un trattore si è immesso sulla strada dov’ero con i miei amici in auto | il racconto di Marina Di Guardo
La settimana scorsa, un trattore si è immesso sulla strada su cui viaggiava con amici, provocando un incidente. Marina Di Guardo ha condiviso su Instagram di essere stata coinvolta, specificando di essere in buone condizioni.
“Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po’ assente negli ultimi giorni. L a settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale “: con queste parole Marina Di Guardo ha raccontato ai suoi follower su Instagram la brutta disavventura vissuta durante un soggiorno nell’isola, rassicurando però fin da subito sulle sue condizioni. “ Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto. Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela”, ha spiegato la scrittrice e madre di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, sottolineando come la prudenza alla guida abbia evitato conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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