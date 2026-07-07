“Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po’ assente negli ultimi giorni. L a settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale “: con queste parole Marina Di Guardo ha raccontato ai suoi follower su Instagram la brutta disavventura vissuta durante un soggiorno nell’isola, rassicurando però fin da subito sulle sue condizioni. “ Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto. Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela”, ha spiegato la scrittrice e madre di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, sottolineando come la prudenza alla guida abbia evitato conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale. Un trattore si è immesso sulla strada dov’ero con i miei amici in auto”: il racconto di Marina Di Guardo

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