A ndare avanti comunque, a qualunque costo? O fermarsi? Marine Le Pen, 57 anni, leader del Rassemblement National e probabilmente la donna più potente della politica francese degli ultimi vent’anni, in queste ore dovrà dare una risposta a questa domanda. Il 7 luglio 2026, la Corte d’appello di Parigi ha emesso la sua sentenza: Marine Le Pen è stata considerata colpevole per appropriazione indebita di fondi europei. La pena in appello è stata ridotta rispetto al primo grado: 3 anni di carcere — due con sospensione condizionale e uno da scontare con il braccialetto elettronico. La condanna prevedeva 45 mesi di ineleggibilità — ma di questi, 30 sono stati sospesi e 15 sono già trascorsi, poiché partiti il giorno della condanna di primo grado, il 31 marzo 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La sentenza d’appello la dichiara colpevole ma non chiude la strada verso il 2027. Può una candidata alla presidenza francese fare campagna con un braccialetto elettronico?

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Temi più discussi: Ruby-ter: l’ordinanza della Corte di Appello di Milano (a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione); Francia, attesa sentenza che può escludere Le Pen da corsa a Eliseo; Legittimo impedimento del difensore: nulla la sentenza se il giudice ignora l’istanza telematica; Il concordato nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

La sentenza della Corte d’Appello non ha fermato la leader del Rassemblement National nella pratica, ma non l’ha nemmeno liberata fino in fondo. Ora la decisione se candidarsi per la quarta volta all’Eliseo è tutta nelle sue mani x.com

Chi è Marine Le Pen senza la corsa all’Eliseo?La sentenza d’appello la dichiara colpevole ma non chiude la strada verso il 2027. Può una candidata alla presidenza francese fare campagna con un braccialetto elettronico? iodonna.it

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