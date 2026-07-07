La semifinale di Sinner a Wimbledon si vedrà su TV8? Sky non è obbligata E il precedente del 2025…

La semifinale di Wimbledon del 2026, in cui Jannik Sinner affronterà il vincitore tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime, potrebbe essere trasmessa su TV8. Sky non è obbligata a farlo. Un precedente del 2025 riguarda la trasmissione di altre partite del torneo, ma non ci sono garanzie che questa semifinale venga diffusa su TV8. La decisione sulla messa in onda dipenderà dagli accordi di distribuzione.

Jannik Sinner affronterà il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il canadese Felix Auger-Aliassime nella semifinale di Wimbledon 2026 e tornerà in campo venerdì 10 luglio: dopo un avvio un po’ contratto nelle prime uscite, il numero 1 del mondo ha pian piano alzato il livello di gioco ed è riuscito a imporsi in tre set contro il giapponese Mochizuki e il tedesco Struff, ma ora sarà chiamato a spingersi ulteriormente oltre se vorrà meritarsi l’accesso all’atto conclusivo. Il campione in carica dovrebbe essere impegnato nella prima semifinale, in programma alle ore 14.30 italiane sul Campo Centrale: l’ordine di gioco verrà comunicato soltanto il giorno precedente, ma è verosimile che il fuoriclasse altoatesino giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Lo stile di Jannik Sinner è semplicemente impeccabile

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