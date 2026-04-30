Le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Madrid si svolgeranno venerdì 1° maggio e vedranno in campo Jannik Sinner, attualmente numero uno del mondo, contro il francese Arthur Fils, numero 21 del seeding. La partita tra i due giocatori potrebbe essere trasmessa in chiaro su TV8, seguendo il precedente della semifinale di Montecarlo, dove un match analogo ha avuto questa copertura televisiva.

Le semifinali del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si disputeranno entrambe venerdì 1° maggio: l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, affronterà il transalpino Arthur Fils, numero 21 del seeding. Entrambi match del penultimo atto si giocheranno sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 13.30 con la prima semifinale di doppio femminile: il primo match di singolare maschile è previsto nella sessione pomeridiana, mentre l’altro si disputerà nella sessione serale, con inizio non prima delle ore 20.00. Il match con l’italiano dovrebbe disputarsi nella sessione pomeridiana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Fils si vedrà in chiaro su TV8? Il precedente della semifinale di Montecarlo

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