In vista delle semifinali e della finale del Masters 1000 di Madrid, si discute sulla possibilità di vedere in chiaro su TV8 le partite che potrebbero coinvolgere Jannik Sinner. Attualmente, non è ancora confermato se gli incontri saranno trasmessi sulla rete free, dato che la decisione dipende da Sky, che detiene i diritti di trasmissione. La questione riguarda principalmente le modalità di diffusione delle partite in Italia.

La domanda è semplice: le semifinali e la finale del Masters 1000 di Madrid — soprattutto con la possibile presenza di Jannik Sinner — saranno visibili in chiaro su TV8? Al momento, la risposta è meno immediata di quanto si possa pensare. Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato in modo significativo. Il 20 novembre è entrato in vigore il decreto dell’8 ottobre 2025 firmato dal Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Questo provvedimento ha aggiornato l’elenco degli eventi sportivi considerati di “particolare rilevanza per la società”, cioè quelli che devono essere accessibili gratuitamente al grande pubblico. E qui entra in gioco il tennis.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner si vedrà su TV8 a Madrid? La decisione di Sky

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