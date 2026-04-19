A Rifredi si sono svolte diverse iniziative legate alla riqualificazione degli spazi pubblici e alle tensioni politiche. Sono state organizzate letture di poesie antifasciste, mentre si continua a chiedere la riapertura del circolo del Romito. Contestualmente, sono state denunciate quattro persone per aver contestato le multe ricevute dopo aver manifestato contro l’apertura di una sede politica. La piazza Tanucci è stata riservata ai residenti.

Le letture di poesie antifasciste curate da Pippo Civati, la battaglia per riaprire il circolo del Romito, le iniziative per ’riappropriarsi’ della piazza e la denuncia pubblica per le multe notificate a quattro persone "per aver contestato l’apertura della sede di Futuro Nazionale". Ieri, in un sabato pomeriggio dal sapore estivo, un centinaio di persone si sono ritrovate in piazza Tanucci per dire ancora no al quartier generale di Vannacci. "La convivenza con la sede di Fn non è andata finora particolarmente bene. Noi siamo convinti che debba chiudere, che non debba esserci in questo quartiere. Loro hanno fatto quelle che per noi sono vere e proprie ronde, pensiamo che questa cosa sia inaccettabile" sostengono gli organizzatori, ovvero il ’ Comitato Tanucci Piazza Aperta ’ con il sostegno di ’ Firenze Antifascista ’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifredi contro Vannacci: "Piazza Tanucci ai residenti. Circolo del Romito da riaprire"

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