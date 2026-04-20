Roberto Vannacci a Napoli per inaugurare una sede di Futuro Nazionale al Centro Direzionale

L’ex generale dell’Esercito Italiano arriverà a Napoli il 22 aprile per inaugurare una nuova sede di un movimento politico al Centro Direzionale. L’evento prevede la presentazione degli spazi e un intervento pubblico dell’ex ufficiale. La giornata si svolgerà con incontri e momenti di discussione con i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui coinvolgimenti specifici.

L'ex generale dell'Esercito Italiano è atteso a Napoli il prossimo 22 aprile per inaugurare la sede di Futuro Nazionale al Centro Direzionale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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