la scuola dante arfelli si tinge di blu lavori finiti

I lavori alla scuola media Dante Arfelli sono stati completati. L’edificio di via Gastone Sozzi, all’angolo con viale Torino, ha subito una ristrutturazione che ha riguardato l’adeguamento sismico e la tinteggiatura delle pareti. Le operazioni sono terminate e l’edificio si presenta ora con le pareti dipinte di blu.

Sono terminati i lavori alla scuola media Dante Arfelli. Nell’edificio di via Gastone Sozzi angolo viale Torino, sono stati eseguiti degli importanti lavori di ristrutturazione, che hanno comportato l’ adeguamento sismico e la tinteggiatura. La scuola oggi è azzurra e non più bianca, è più bella ma soprattutto è più sicura, per le centinaia di studenti che la frequentano, per gli insegnanti ed il personale che vi lavorano. L’investimento è stato di circa 1,4 milioni di euro, di cui 1 milione di euro finanziato attraverso il Pnrr, a cui sono stati aggiunti 400mila euro di fondi comunali, necessari per integrare quelli inizialmente previsti, al fine di ottimizzare i lavori e rispondere ai rincari dei materiali, oltre a consentire l’imbiancatura totale dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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