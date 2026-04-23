Casole e la scuola dell’infanzia Finiti i lavori a giardino e palestra Lunedì prossimo l’inaugurazione

Sono terminati i lavori al giardino e alla palestra della scuola dell’infanzia nel comune. L’amministrazione comunale ha programmato un’inaugurazione per lunedì 27 aprile alle 17. La cerimonia si svolgerà sul luogo dei lavori, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La giornata prevede un momento di apertura ufficiale con la partecipazione di alcune autorità locali e rappresentanti della scuola.

Si sono conclusi i lavori al giardino della scuola dell’infanzia e della palestra. L’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare una giornata, lunedì prossimo 27 aprile alle 17.30 con ritrovo alla scuola dell’infanzia, aperta a tutta la cittadinanza e al personale scolastico per festeggiare insieme la conclusione dei lavori effettuati. "È un risultato importante per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Andrea Pieragnoli – perché la scuola rappresenta uno dei pilastri su cui costruiamo il futuro. Non si tratta soltanto di lavori pubblici, ma di un investimento concreto sulla qualità della vita dei nostri ragazzi e delle loro famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casole e la scuola dell’infanzia. Finiti i lavori a giardino e palestra. Lunedì prossimo l’inaugurazione Notizie correlate Ecco la “Stazione di posta”, finiti i lavori per la riqualificazione dell'ex scuolaGli interventi nell’edificio di via Anxur a Terracina che ora sarà un centro di servizi per l’accoglienza e l’orientamento delle persone in... Gol nel cuore dei piccoli: i giocatori del Forlì conquistano la scuola dell'infanzia "Il Giardino dei Sogni"Non è stata una mattinata come tutte le altre quella di lunedì scorso per i piccoli alunni della scuola dell'infanzia "Il Giardino dei Sogni". Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Successo e medaglie a Casole per il Trofeo Karate Bushido; Scheda squadra Casolese Calcio Femminile. Casole programma il futuro. Un milione di investimento dedicato agli edifici scolasticiSi sono conclusi a Casole i lavori di riqualificazione della palestra della scuola secondaria di secondo grado e del giardino della scuola dell’infanzia, due interventi attesi che restituiscono alla ... lanazione.it