Bari si tinge di verde e blu | in 10mila corrono per la Deejay Ten

A Bari, circa 10.000 persone hanno partecipato alla Deejay Ten, una corsa organizzata da Radio Deejay. La manifestazione ha coinvolto molti cittadini che hanno preso parte alla gara, creando un evento di grande partecipazione. La corsa si è svolta nel centro della città, con i partecipanti che si sono mossi lungo un percorso urbano. L’evento ha visto la presenza di numerosi volontari e organizzatori, che hanno coordinato la giornata.

Non è stata solo una corsa, ma un vero e proprio abbraccio collettivo. Bari ha risposto ‘presente’ alla chiamata di Radio Deejay, confermando il legame tra la città e la manifestazione ideata da Linus. Oggi, domenica 19 aprile 2026, 10mila runner hanno invaso il capoluogo pugliese per la seconda.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torna la Deejay Ten a Bari: domenica 19 aprile corsa in città e rivoluzione del traffico La Deejay Ten, torna a Bari la nuova edizione della corsa non agonistica ideata da LinusDopo il successo della prima tappa a Torino, la città di Bari si prepara ad accogliere domenica 19 aprile la Deejay Ten, la corsa itinerante non... Approfondimenti e contenuti Bari, domenica di sole nel segno della Deejay Ten: l'onda verde attraversa la città VIDEOÈ iniziata a Bari la Deejay Ten, la corsa itinerante non agonistica firmata Radio Deejay e ideata da Linus che da vent’anni continua a coinvolgere migliaia di persone in giro per l’Italia. Dopo il suc ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari corre per la Deejay Ten: Siamo diecimila ma non è il limite, vedrete l'anno prossimoLa carica dei diecimila ha attraversato Bari: un'edizione da record per la Deejay Ten, la corsa di Radio Deejay ideata da Linus che anche quest'anno ha portato runner, famiglie, appassionati e curiosi ... bari.repubblica.it