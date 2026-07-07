Durante un corso di Bioetica avanzata a Torino, un anestesista e bioeticista ha dichiarato che il diritto alla salute non esiste, definendolo un progetto politico da costruire. La frase è stata pronunciata in apertura dell’evento, organizzato a ottobre 2024 presso la Facoltà Teologica. Il relatore ha sottolineato come la salute non sia un diritto immediato, ma un obiettivo da raggiungere attraverso scelte politiche e sociali.

«Il diritto alla salute non esiste»: lo disse il prof. Enrico Larghero, anestesista, teologo e bioeticista, persona che stimo molto, in apertura all’ultimo corso di Bioetica avanzata organizzato a Torino (ottobre 2024) presso la Facoltà Teologica. La sua è una contestazione ontologica apparentemente sorprendente, ma in effetti il diritto alla salute non esiste, nonostante goda di tante definizioni. Non è un caso che esso sia a un tempo una anomia, una metonimia e una transnomia. A ben vedere, quella del prof. Larghero è una critica sull’inconsistenza ontologica dell’art. 32. Come medico, come teologo e come bioeticista, ovviamente il prof. Larghero sa benissimo che la salute esiste: ma non è quella che credono l’art. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La salute non è un diritto sanitario, ma un progetto politico da costruire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica

Notizie e thread social correlati

"Da ex ospedale a hub territoriale. La nostra costa ha diritto alla salute"Un vecchio ospedale sarà trasformato in un centro di assistenza territoriale, con l’obiettivo di migliorare l’offerta sanitaria locale.

La mancanza di trasporti non è inefficienza, ma un progetto: senza mobilità ogni altro diritto diventa teoricoLa carenza di mezzi di trasporto si presenta come una scelta piuttosto che come un problema di inefficienza, afferma un autore.

Temi più discussi: Italia e Cuba: il diritto alla salute principio fondante comune; Ddl Professioni sanitarie. FNOMCeO e CAO all’Antitrust: La salute non può essere piegata alle esigenze del mercato; Sanità pubblica in crisi, mobilitazione ad Avellino: La salute non è in vendita; Invito stampa. Convegno nazionale Il lavoro dei medici nell’Italia custodita dalla cura.

Convivere con la distrofia muscolare non ha fermato la voglia di Filippo Arnaudo di esplorare il mondo. La sua storia è un messaggio potente: viaggiare deve essere un diritto di tutti, non un percorso a ostacoli. #ANSASalute x.com

Monsignor Maniago al presidente Occhiuto: Il diritto alla salute non può dipendere dal luogo in cui si viveL'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace al termine dell'ascolto maturato durante la Visita pastorale nel territorio, interviene sul futuro dell'ospedale di Serra San Bruno ... catanzaroinforma.it

Il diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Ue su Migrazione e AsiloUn’ampia coalizione di organizzazioni scientifiche, Ong sanitarie e associazioni per i diritti umani promuove 1 un appello contro le procedure di screening sanitario introdotte dal Nuovo Patto Europeo ... meltingpot.org