da ex ospedale a hub territoriale la nostra costa ha diritto alla salute

Un vecchio ospedale sarà trasformato in un centro di assistenza territoriale, con l’obiettivo di migliorare l’offerta sanitaria locale. Il progetto prevede la riqualificazione del presidio, che diventerà un punto di riferimento per i servizi di prossimità. L’intervento mira a riportare la sanità tra le persone, puntando sulla costituzione di un hub dedicato alla medicina di territorio.

"Riportare la sanità tra la gente, trasformando il San Camillo da presidio depotenziato a cuore pulsante della medicina territoriale con progetto "Hub Salute per il Territorio"". E’ la proposta di Tiziana Gelli coordinatrice di Fratelli d’Italia a Comacchio, col supporto di Riccardo Forni della lista "Rete Civica" che sostiene anch’essa il candidato a sindaco Samuele Bellotti ed aggiunge "non è più tempo di attese, ma di cogliere, sin da oggi e a partire dal cambio alla guida del Comune, le opportunità che nascono dalla prossima riforma nazionale della medicina territoriale per garantire il diritto alla salute su tutta la nostra costa e l’entroterra".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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21 04 26 Stati Generali della Genetica e Genomica (ROMA)

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