La mancanza di trasporti non è inefficienza ma un progetto | senza mobilità ogni altro diritto diventa teorico

La carenza di mezzi di trasporto si presenta come una scelta piuttosto che come un problema di inefficienza, afferma un autore. Secondo lui, senza un sistema di mobilità funzionante, ogni diritto diventa solo teorico. La discussione si concentra su una forma di povertà che spesso passa inosservata e non viene affrontata nei bilanci pubblici o nei report ufficiali sulla crescita economica.

di Mario Sommella Esiste una povertà che nessuno misura, che nessun governo inserisce nelle slide trionfali sulla crescita. Non è la povertà di chi non ha soldi: è la povertà di chi non può spostarsi. In Italia, nel 2026, milioni di persone restano intrappolate non dalla mancanza di talento o di competenze, ma dalla mancanza di un autobus, di un treno, di una corsa che colleghi la loro casa a un posto di lavoro, a un ospedale, a una scuola. Non è inefficienza: è un progetto. Il dato è brutale: circa un quarto della popolazione italiana vive in aree interne o periferiche dove l’accesso ai servizi essenziali è gravemente compromesso. Quasi sette milioni di persone in condizioni di vera “povertà dei trasporti”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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