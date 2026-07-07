La Rondinella punta Rosi Dicomano c’è Galantini

Notizia in breve

Nel mercato dei dilettanti, il club della Rondinella ha annunciato l'interesse per l'attaccante Rosi. Nel frattempo, a Dicomano è stato presentato il nuovo allenatore, Galantini. In Serie D, il Prato ha confermato il rinnovo di Furghieri, nato nel 2006, mentre si fanno insistenti rumors su una possibile operazione sul fronte offensivo. Le trattative sono in corso e non ci sono conferme ufficiali.