La Rondinella punta Rosi Dicomano c’è Galantini
Nel mercato dei dilettanti, il club della Rondinella ha annunciato l'interesse per l'attaccante Rosi. Nel frattempo, a Dicomano è stato presentato il nuovo allenatore, Galantini. In Serie D, il Prato ha confermato il rinnovo di Furghieri, nato nel 2006, mentre si fanno insistenti rumors su una possibile operazione sul fronte offensivo. Le trattative sono in corso e non ci sono conferme ufficiali.
Continua di buon ritmo l’andamento del calciomercato Dilettanti, tra conferme blindate e trattative infuocate. Partiamo dalla Serie D con le voci in casa del Prato che ufficializza la conferma di Gabriel Furghieri (classe 2006), mentre ci potrebbe essere un vero scossone sul fronte offensivo. Saltato definitivamente l’interessamento della Pistoiese per Edoardo Marzierli, il Prato sarebbe in pole position per il bomber del Grosseto. Non solo i lanieri punterebbero a un vero e proprio triplo colpo avendo nel mirino altri due giocatori biancorossi: il difensore Duccio Brenna e l’attaccante Lorenzo Aprili. L’ex San Donato Tavarnelle Tommaso Puppato (2007), è ufficialmente un nuovo giocatore della Sangiovannese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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