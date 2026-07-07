La rivoluzione nazionale portoghese | una Storia raccontata male
Nel 2023 si è celebrato il centenario della rivoluzione portoghese del 28 maggio 1923, evento che ha portato alla creazione dell’Estado Novo sotto Salazar. In questa occasione è stato pubblicato un libro intitolato “Il Secolo di Maggio”.
Porto, 07 lug – Nell’anno del centenario della Rivoluzione nazionale portoghese del 28 maggio che portò all’instaurazione dell’Estado Novo di Salazar è stato pubblicato il libro “ Il Secolo di Maggio. Cento anni della Rivoluzione Nazionale ” curato da Alexandre Franco de Sá, Bruno Oliveira Santos, Frederico Nunes da Silva e José Almeida. Per gentile concessione dell’autore José de Carvalho e della casa editrice Fronte del Caos, pubblichiamo un capitolo estratto dal testo. 28 maggio, una storia raccontata male. Si segnala il centenario del movimento militare del 28 maggio del 1926. L’ultima commemorazione ufficiale si svolse nel quarantesimo anniversario, nel 1966 a Braga. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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