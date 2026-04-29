L’ Hotel Residence Esplanade ha ospitato la Nazionale Under 20 del Portogallo in occasione della prima edizione della Euro Beach Soccer Cup, disputata al Beach Stadium "Matteo Valenti". La formazione lusitana si è aggiudicata il torneo superando in finale la Spagna con il punteggio di 9-3, al termine di una competizione che ha coinvolto alcune tra le principali selezioni europee di categoria. Un evento sportivo di rilievo internazionale che ha portato a Viareggio atleti, staff tecnici e operatori del settore, contribuendo alla visibilità del territorio e delle sue strutture ricettive. "Siamo orgogliosi di aver accolto una squadra di questo livello e di aver supportato, con i nostri servizi, il soggiorno degli atleti durante una manifestazione così importante" ha detto Pasquale Patruno, direttore commerciale dell’Hotel Residence Esplanade.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Hotel Residence Esplanade la Nazionale Portoghese

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