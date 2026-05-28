il centenario della rivoluzione nazionale portoghese

Oggi si celebra il centenario della Rivoluzione Nazionalista in Portogallo, avvenuta il 28 maggio 1926. La rivolta è iniziata a Braga e si è conclusa con la marcia militare su Lisbona, guidata dal generale Gomes da Costa.

Braga, 28 mag – Ricorre quest’oggi il centenario della Rivoluzione nazionalista in Portogallo, partita da Braga il 28 maggio del 1926 e conclusasi con la Marcia su Lisbona dei militari capeggiati dal generale Gomes da Costa. Volsero così al termine, senza alcuna resistenza, i 16 anni di miseria e terrore di sinistra della Prima Repubblica portoghese. Per l’occasione in data odierna si svolgerà la consueta cena commemorativa nella città di Porto e verrà lanciato un libro dal titolo “ Il Secolo di Maggio. 100 anni della Rivoluzione Nazionale”. La genesi dell’Estado Novo di Salazar. Per comprendere quello che rappresenta un evento storico di rottura come questo bisogna partire da ciò che lo ha preceduto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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