Dipendenti dell’Ausl, tra infermieri e tecnici, sono scesi in rivolta dopo aver scoperto che solo pochi di loro hanno ricevuto gli scatti di anzianità. Molti di coloro assunti da oltre dieci anni non hanno mai visto aumenti salariali legati alla anzianità, e anche quest’anno non sono previsti cambiamenti. La Uil ha commentato che gli stipendi sono bloccati da anni per questa categoria.

Infermieri, tecnici e tanti altri dipendenti assunti dall’Ausl da 10 anni o anche più, che non hanno mai avuto un solo scatto d’anzianità. E molti di loro non l’avranno neppure quest’anno. L’amara sorpresa è arrivata dalle nuove graduatorie, pubblicate di recente dall’Ausl Romagna. Gli scatti sono arrivati "solo per una minima parte dei dipendenti, sanitari e non". Una situazione, punta il dito la Uil, che è frutto anche del "nuovo Dep, il regolamento per i differenziali economici di professionalità, che come sindacato non abbiamo né condiviso né firmato". Per Marco Rizzo, il segretario Uil di Rimini per la sanità, "dal piano dell’Ausl emergono numerose criticità strutturali che penalizzano ingiustamente il personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rivolta dei dipendenti Ausl. Scatti d’anzianità solo per pochi. Uil: "Stipendi bloccati da anni"

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