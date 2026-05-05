Stipendi in aumento tra rinnovi dei Ccnl e scatti chi guadagna di più

Nel primo trimestre del 2026, i dati dell'Istat segnalano un aumento degli stipendi in Italia, con variazioni tra settore pubblico e privato. Durante questo periodo, molti lavoratori hanno beneficiato di rinnovi contrattuali e scatti di anzianità, che hanno contribuito alla crescita delle retribuzioni. La differenza tra le due aree di impiego si manifesta nelle percentuali di incremento registrate, evidenziando una dinamica diversa tra le due categorie di lavoratori.

Secondo i dati diffusi da Istat, gli stipendi in Italia risultano in aumento nel primo trimestre del 2026, ma con dinamiche differenziate tra pubblico e privato. Tuttavia, nonostante i rinnovi contrattuali e gli scatti retributivi, la crescita complessiva sta già mostrando un rallentamento, in alcuni settori più di altri. Di quanto sono aumentati gli stipendi in Italia. Partiamo dai numeri. A marzo 2026, l’indice delle retribuzioni contrattuali registra un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente e del 2,4% su base annua. Gli stipendi continuano a crescere più dell’ inflazione, preservando in parte il potere d’acquisto dei lavoratori, ma nonostante ciò, la crescita complessiva per il terzo trimestre consecutivo resta sotto il 3%.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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