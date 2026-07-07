Durante le celebrazioni del 56° anniversario dell’Assemblea legislativa delle Marche, la Regione ha consegnato un encomio a ‘Alba Rosa’ per il suo impegno nel contrasto alla violenza. La cerimonia si è svolta ieri, con il riconoscimento ufficiale assegnato alla associazione. La premiazione si inserisce nelle iniziative per ricordare l’anniversario. La Regione ha ringraziato pubblicamente l’associazione per il contributo nel settore.

Un encomio nell’ambito delle celebrazioni per il 56esimo anniversario della prima seduta dell’Assemblea legislativa delle Marche. L’ha ricevuto ieri ‘Alba Rosa’ Odv, su proposta del consigliere regionale Nicola Barbieri, per "l’elevato valore umano, sociale civile e solidaristico dell’attività svolta a favore della comunità marchigiana, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e di ogni forma di violenza rivolta a persone in condizioni di fragilità". ‘Alba Rosa’ è stata fondata nel 2023 dall’avvocato Irene Ciani; da Antonino Barrasso, già comandante della stazione carabinieri di Fano; e da altri 9 soci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Regione premia ‘Alba Rosa’ per l’impegno contro la violenza

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