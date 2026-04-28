Napoli e Federico II uniti contro la violenza di genere | un impegno per il cambiamento

A Napoli è stato firmato un accordo tra l’università e le autorità locali per promuovere iniziative contro la violenza di genere. La collaborazione mira a sensibilizzare la popolazione e a rafforzare i servizi di supporto alle vittime. Sono previste attività di formazione, campagne di informazione e interventi nelle scuole. L’obiettivo è creare un percorso condiviso per contrastare i fenomeni di violenza all’interno della comunità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 27 aprile 2026 – Oggi si è svolta la firma di un importante accordo di collaborazione tra lo Sportello di ascolto CUG dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e i Centri Antiviolenza del Comune di Napoli. All’evento hanno partecipato il Rettore Matteo Lorito, l’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante e l’Assessora all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, sottolineando l’importanza del protocollo per la comunità. Questo protocollo rappresenta un significativo passo avanti nella creazione di una rete integrata di supporto e prevenzione contro la violenza di genere.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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