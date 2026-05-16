Le grandi ambizioni dei piccoli Emirati | la strategia del caos per diventare potenza regionale

Negli ultimi sei mesi, gli Emirati Arabi Uniti hanno vissuto un intenso periodo di trasformazioni geopolitiche, segnato da eventi che hanno rafforzato la loro presenza nella regione. La strategia adottata ha portato a un incremento delle relazioni internazionali e a una maggiore influenza nei diversi scenari del Medio Oriente. Questa fase ha visto anche una serie di mosse diplomatiche e di alleanze che hanno contribuito a ridefinire il ruolo degli Emirati in un contesto di sfide e cambiamenti continui.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui