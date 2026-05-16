Le grandi ambizioni dei piccoli Emirati | la strategia del caos per diventare potenza regionale
Negli ultimi sei mesi, gli Emirati Arabi Uniti hanno vissuto un intenso periodo di trasformazioni geopolitiche, segnato da eventi che hanno rafforzato la loro presenza nella regione. La strategia adottata ha portato a un incremento delle relazioni internazionali e a una maggiore influenza nei diversi scenari del Medio Oriente. Questa fase ha visto anche una serie di mosse diplomatiche e di alleanze che hanno contribuito a ridefinire il ruolo degli Emirati in un contesto di sfide e cambiamenti continui.
Gli ultimi sei mesi hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione geopolitica per gli Emirati Arabi Uniti, ricca e dinamica potenza mediorientale che si trova oggi di fronte a molte sfide e all’esito di cambiamenti che proprio le ambizioni di Abu Dhabi hanno contribuito a sdoganare. Da dicembre a oggi gli Emirati hanno: appoggiato un tentativo, infruttuoso, di ribaltare lo Yemen tramite il Southern Transitional Council (Stc); rafforzato l’appoggio ai ribelli delle Forze di Supporto Rapido (Rsf) nella guerra civile in Sudan contro il governo centrale di Khartoum; conosciuto l’ampliamento dell’asse regionale con Israele anche con vista... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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