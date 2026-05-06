Ben Shelton ha dichiarato di preferire ora la terra battuta rispetto alle altre superfici, affermando di avere grandi ambizioni per il suo percorso verso gli Internazionali d’Italia 2026. Questa affermazione rappresenta un cambiamento di prospettiva rispetto alle sue abitudini precedenti. Prima ancora di ottenere risultati specifici, il tennista ha mostrato un nuovo orientamento riguardo alle superfici su cui si sente più a suo agio.

C’è un cambio di prospettiva, prima ancora che di risultati, nel percorso di Ben Shelton verso g li Internazionali d’Italia 2026. Il successo nell’ATP 500 di Monaco di Baviera non è stato soltanto un titolo in più in bacheca, ma il segnale concreto di una trasformazione tecnica e mentale: la terra battuta, un tempo superficie ostica, è diventata progressivamente un terreno su cui l’americano sente di poter costruire il proprio tennis. Alla vigilia del torneo romano, Shelton non si è nascosto, lasciando emergere una fiducia nuova, quasi sorprendente per chi lo ha sempre associato soprattutto alla potenza del servizio e all’impatto immediato sul cemento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ben Shelton stupisce: “La terra battuta sta diventando la mia superficie preferita, ho grandi ambizioni”

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