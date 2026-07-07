La proposta del prof Galiano | Portiamo Temptation Island nelle scuole per insegnare a riconoscere le relazioni tossiche

Portare Temptation Island in classe. Non per trasformare il reality di Canale 5 in un nuovo testo scolastico, né per farne l’ennesimo oggetto di meme sui social. Ma per usarlo come punto di partenza per parlare con ragazze e ragazzi di relazioni tossiche, gelosia, controllo e possesso. «Potrebbe diventare un materiale didattico clamoroso »: è la provocazione lanciata da Enrico Galiano, insegnante e scrittore friulano, in un articolo pubblicato su Il Libraio. La tesi di Galiano è semplice: se milioni di persone, compresi moltissimi giovani, guardano ogni estate quel programma, allora forse la scuola non dovrebbe limitarsi a ignorarlo o a liquidarlo come “trash”. 🔗 Leggi su Open.online

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