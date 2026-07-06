Relazioni tossiche e Temptation Island a scuola | la provocazione di Enrico Galiano confermata dai dati sui giovani

Durante l’estate, un docente ha definito come “provocatoria” l’idea di mostrare scene di relazioni tossiche e Temptation Island a scuola. Questa affermazione è stata confermata da dati recenti sui comportamenti dei giovani, che mostrano come molti consumino questi contenuti come semplice intrattenimento e li condividano nelle chat con gli amici. La critica si rivolge alla percezione superficiale di questi programmi tra i ragazzi.

L’idea arriva nei giorni più caldi dell’estate e, a un primo sguardo, potrebbe sembrare una provocazione lanciata per sconfiggere l’afa. Lasciare che i ragazzi consumino queste scene considerandole semplice intrattenimento, ridendone nelle chat degli amici, rappresenta per il docente un’occasione persa. Il programma televisivo offre infatti un vasto campionario di dinamiche relazionali disfunzionali, un ampio ventaglio di allarmi sentimentali. La sua tesi, apparentemente provocatoria, acquista uno spessore enorme se analizzata alla luce dei numeri allarmanti contenuti nel recente rapporto Stavo solo scherzando pubblicato da Save the Children. Unendo l’osservazione dello scrittore alle statistiche nazionali, si capisce quanto la provocazione non sia poi così surreale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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