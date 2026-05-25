Memoria dell’Heysel nelle scuole | la proposta di legge per insegnare la convivenza civile e i valori sportivi

È stata avviata l'esame di una proposta di legge alla 7ª commissione cultura della Camera. La legge mira a creare una ricorrenza dedicata alla memoria dell’Heysel, con l’obiettivo di insegnare nelle scuole i valori di convivenza civile e sportiva. La proposta prevede l’istituzione di una giornata commemorativa, coinvolgendo istituti scolastici e istituzioni pubbliche.

Presso la 7° commissione cultura della Camera dei Deputati ha preso il via l’esame della proposta di legge (Atto Camera 1858) volta a istituire una ricorrenza molto sentita. Si tratta della Giornata nazionale dedicata al ricordo della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. Il cuore del provvedimento guarda con grande attenzione al mondo dell’istruzione. L’articolo 2 del documento specifica infatti che le scuole di ogni ordine e grado e le università avranno un ruolo di primo piano nella costruzione della memoria. Gli istituti potranno promuovere, su tutto il territorio nazionale, specifiche attività didattiche e informative per diffondere la conoscenza di quei tragici eventi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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