Il 5 giugno, nelle anticipazioni di La Promessa, Curro tenta di aggredire Don Lorenzo, ma Angela interviene e lo ferma. Nel frattempo, Cristóbal si concentra su Santos e Lope, colpendoli.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 5 giugno Curro, accecato dalla vendetta contro Don Lorenzo, tenta di aggredirlo, ma Angela interviene in tempo; Cristóbal prende di mira Santos e Lope. Nelle anticipazioni de La Promessa del 5 giugno la tensione raggiunge il massimo. Curro, sconvolto dalla verità sull'omicidio di Jana, tenta di vendicarsi di Don Lorenzo con un gesto estremo. Il giovane prova a colpirlo con un oggetto contundente, ma Angela interviene appena in tempo, riuscendo a fermarlo prima che la situazione degeneri. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: La disperata corsa contro il tempo per salvare la piccola Raffaella, colpita da una febbre altissima viene ostacolata dal Barone de Valladares. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 5 giugno: Curro tenta di colpire Don Lorenzo, Angela lo ferma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA PROMESSA ANTICIPAZIONI 1 7 GIUGNO Tradimenti, baci proibiti e una bambina in pericolo

Notizie e thread social correlati

La Promessa anticipazioni 13 maggio: Lorenzo umilia Curro davanti ad AngelaNelle anticipazioni della puntata de La Promessa in programma il 13 maggio, si vede Lorenzo affrontare duramente Curro davanti ad Angela.

La Promessa, anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2026: Curro e Angela fanno l’amore per la prima voltaNella prossima settimana, Angela decide di restare nella residenza dei Lujan invece di tornare in Svizzera, nonostante le pressioni di Leocadia e...

Temi più discussi: La Promessa, le trame dal 1° al 7 giugno 2026; La Promessa Anticipazioni dal 31 maggio al 6 giugno 2026: Curro tenta di uccidere Lorenzo ma Angela lo ferma; La promessa, anticipazioni al 6 giugno: Curro affronta Lorenzo; La Promessa dal 7 al 13 giugno 2026: Leocadia gela Lorenzo, non avrà Angela.

[SPOILER] La Promessa: anticipazioni dall'11 al 16 maggio! Don Lorenzo interessato ad Angela? reddit

La Promessa anticipazioni 5 giugno: Curro tenta di colpire Don Lorenzo, Angela lo fermaNelle anticipazioni de La Promessa del 5 giugno Curro tenta di vendicarsi di Don Lorenzo, ma Angela interviene e lo ferma prima del gesto estremo. movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni 5 giugno 2026: Curro pronto a uccidere, Angela lo fermaScopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 5 giugno 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rete4. msn.com