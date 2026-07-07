La prima foto ravvicinata di Kamo'oalewa rara quasi-luna della Terra | sonda cinese della CNSA raccoglierà dei campioni
Una sonda cinese ha inviato la prima foto ravvicinata di Kamo’oalewa, un asteroide considerato una quasi-luna della Terra. La missione, condotta dall’Agenzia spaziale cinese, ha raggiunto l’asteroide nei giorni scorsi. L’obiettivo principale è raccogliere campioni dell’oggetto, che si trova in prossimità del nostro pianeta. La sonda continuerà le operazioni di analisi e prelievo, senza ulteriori dettagli sui risultati già ottenuti.
L'Agenzia spaziale cinese (CNSA) ha condiviso la prima foto ravvicinata dell'asteroide Kamo?oalewa, raggiunto nei giorni scorsi da una sonda cinese. Si tratta di una rara quasi-luna della Terra, di cui si proverà a svelarne i segreti grazie alla raccolta di campioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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