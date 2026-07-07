La prima foto ravvicinata di Kamo'oalewa rara quasi-luna della Terra | sonda cinese della CNSA raccoglierà dei campioni

Notizia in breve

Una sonda cinese ha inviato la prima foto ravvicinata di Kamo’oalewa, un asteroide considerato una quasi-luna della Terra. La missione, condotta dall’Agenzia spaziale cinese, ha raggiunto l’asteroide nei giorni scorsi. L’obiettivo principale è raccogliere campioni dell’oggetto, che si trova in prossimità del nostro pianeta. La sonda continuerà le operazioni di analisi e prelievo, senza ulteriori dettagli sui risultati già ottenuti.