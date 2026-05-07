Nelle scuole di Villa Literno l'acqua contaminata della Terra dei Fuochi ha raggiunto valori di tetracloroetilene il doppio dei limiti di legge
Nelle scuole di Villa Literno l’acqua potabile presenta livelli di tetracloroetilene doppi rispetto ai limiti di legge, secondo le analisi effettuate. Tra i luoghi interessati ci sono anche la caserma dei carabinieri e il cimitero del paese. La Regione Campania ha richiesto agli enti competenti di fornire spiegazioni e risposte entro 15 giorni. La situazione riguarda la presenza di sostanze chimiche nella rete idrica pubblica.
Tra i siti colpiti anche la caserma dei carabinieri e il cimitero: la Regione Campania ha chiesto risposte agli enti competenti entro 15 giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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