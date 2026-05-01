A maggio 2026 si assisterà a due lune piene, una delle quali è nota come Luna Blu, un evento piuttosto raro. La prima, chiamata Luna dei Fiori, sarà seguita da un’altra piena lunare nel mese. Questo fenomeno astronomico ha suscitato molte discussioni, con alcune interpretazioni che collegano la Luna Blu a possibili rivelazioni di segreti o verità nascoste. Dopo un aprile ricco di eventi celesti, anche maggio si preannuncia con appuntamenti importanti nel cielo.

Se aprile è stato un mese ricco di eventi – almeno per quanto riguarda la volta celeste – maggio non sarà da meno. Il mese si apre e si chiude con una Luna piena: la Luna dei Fiori del 1 maggio, e la Luna Blu del 31. Oltre a questa rara coincidenza, ci aspetta uno spettacolare sciame meteorico – quello delle Eta Aquaridi – seguito dallo sciame delle Eta Liridi, l’11 maggio. Ma per chi crede nell’astrologia, cosa significa tutto questo? La Luna dei Fiori del 1 maggio. Tecnicamente, la Luna dei Fiori del 1 maggio 2026 sarà una microluna, ovvero apparirà leggermente più piccola del solito perché si troverà nel punto più lontano dalla Terra. Il momento migliore per osservarla è nella sera di venerdì: raggiungerà il suo culmine alle 19:23.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A maggio 2026 avremo due lune piene: “Una potrebbe portare a galla segreti o verità a lungo sepolte”. Il significato della Luna dei Fiori e della rarissima Luna Blu

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Il cielo di maggio 2026: arriva la rara "Luna Blu" tra incontri planetari e stelle cadenti - facebook.com facebook