la prevalenza del lettino

L’Italia detiene il record europeo di concessioni balneari affidate a privati, superando gli altri Paesi del continente. Un vecchio detto, senza autore noto, afferma che la Francia è un paese ricco con molti poveri, mentre l’Italia è povera con molti ricchi. La situazione delle concessioni balneari italiane è al centro di discussioni politiche e legali, con molte spiagge gestite da privati attraverso contratti di concessione.

«Comunque sia, è certo che siamo, e di gran lunga, il paese europeo con il maggior numero di concessioni balneari ai privati» Dice un vecchio aforisma (ne ignoro l’origine e l’autore) che la Francia è un paese ricco abitato da poveri, l’Italia è un paese povero abitato da ricchi. Il senso della frase, ovviamente paradossale e anche piuttosto spiritosa, mi sembra al riparo da qualunque verifica economica o statistica. Vuol dire che in Francia il bene pubblico pesa molto, è valutato molto, e salta all’occhio: chiunque passi il confine tra Ventimiglia e Mentone capisce di che cosa sto parlando. Ho ripensato a quel vecchio aforisma camminando sulla spiaggia di Pampelonne, dalle parti di Saint-Tropez, dipartimento del Var. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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