Il nuovo Rapporto del Ministero sulla Salute Mentale rivela un aumento dei casi tra i giovani adulti, con una maggiore richiesta di aiuto da parte delle donne. La fascia di età tra i 18 e i 24 anni risulta particolarmente colpita, con la depressione indicata come il disturbo più diffuso. I dati mostrano come il disagio psicologico sia diventato una realtà consolidata nella popolazione, segnando un problema di larga scala.

Nell’ultima legge di Bilancio, nell'ambito del nuovo Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030, è stato previsto a questo proposito uno stanziamento di 80 milioni di euro per il 2026, di 85 milioni per il 2027, 90 milioni per il 2028 e 30 milioni annui dal 2029. Di questi, 30 milioni l’anno sono vincolati alle assunzioni di personale. Quante richieste di aiuto Nel corso del 2024, sono state 845.516 le persone che hanno fatto ricorso ai servizi psichiatrici (mancano i dati della Regione Abruzzo e i dati del Molise sono incompleti), con una prevalenza di donne (il 55,9% dei casi). L'età riflette l’invecchiamento della popolazione generale, poiché un’ampia percentuale di pazienti è al di sopra dei 45 anni (66,3%).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Salute mentale: l'emergenza dei nuovi casi tra 18 e 24 anni, la prevalenza di richieste d'aiuto da parte delle donne, la depressione disturbo più diffuso. Che cosa dice l'ultimo Rapporto del Ministero

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