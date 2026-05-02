Per sabato 2 maggio a Bergamo sono previsti cieli prevalentemente sereni o con poche nuvole durante tutto l’arco della giornata. La temperatura massima toccherà i 24 gradi, mentre non sono segnalate precipitazioni nelle prossime ore. Le condizioni meteo si mantengono stabili, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Il meteo a Bergamo per la giornata di sabato 2 maggio prevede cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3078m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono a cura di 3BMeteo. Le previsioni meteo in Lombardia Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Primavera esplosiva: Pasqua in Lombardia con 23 gradi e cieli sereniLa primavera esplosiva di quest’anno ha colto di sorpresa la Lombardia, regalando al fine settimana pasquale un meteo eccezionale che spinge le...

Meteo Pasqua e Pasquetta a Milano e Lombardia, esplode la primavera: temperature oltre i 20 gradi e cieli sereniMilano, 3 aprile 2026 - Pasqua e Pasquetta in Lombardia con un meteo da primavera avanzata, sole e soprattutto temperature massime fino ai 23 gradi...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cieli in prevalenza sereni, la temperatura massima sarà di 24 gradi; Il Meteo a Reggio Calabria, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi · ilreggino.it; Meteo in Liguria, sabato con sole a levante e qualche nube a ponente; Meteo Genova e Liguria, torna l’anticiclone: le previsioni per il weekend del 25 aprile.

Meteo in Liguria, weekend del primo maggio con il sole: le previsioni di 3BmeteoGIOVEDI': la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera central ... primocanale.it

Meteo in Liguria, inizio settimana con cieli sereni o poco nuvolosiMARTEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cie ... primocanale.it

Cosa avete avvistato questa sera nei cieli di Genova - facebook.com facebook

Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino), è rimasto coinvolto il 24 aprile in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest della Francia, nel x.com