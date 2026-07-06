Sinner-Struff si vedrà su TV8 in chiaro? Orario Wimbledon streaming cosa prevede la Legge

L'incontro tra Sinner e Struff sarà trasmesso in chiaro su TV8, rendendo possibile la visione senza abbonamento. L’appuntamento è previsto per una delle giornate di Wimbledon, con orario ancora da definire. La legge italiana sulla tutela delle trasmissioni sportive consente la messa in chiaro di alcune partite, tra cui quelle di tennisti italiani in corsa nel torneo. La programmazione potrebbe essere soggetta a variazioni in base alle decisioni degli organizzatori.

Ritorna, al solito, il tema della programmazione tv in occasione degli incontri di Wimbledon (e, per buona misura, non solo di Jannik Sinner, ma anche del resto degli italiani, visto che ce ne sono ancora tre in corsa in singolare tra maschile e femminile). In questo caso ci concentriamo in particolare sul match del numero 1 al mondo che, nei quarti di finale, lo opporrà al tedesco Jan-Lennard Struff. Un confronto che si è già verificato tre volte, tutte nel 2024 e tutte su superfici diverse, abbracciando l’intero scibile tennistico moderno. Tre successi di Sinner, che però nel terzo, quello sull’erba di Halle, si trovò ad avere un problema di tie-break, perdendone uno e vincendo l’altro, quello decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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