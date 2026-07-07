La nuova struttura della Nato È credibile solo con gli Usa

Al vertice Nato di Ankara si discute di una maggiore centralità europea nell’organizzazione, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dalla possibile riduzione dell’impegno degli Stati Uniti. La credibilità dell’Alleanza viene messa in relazione alla presenza e al ruolo degli Stati Uniti, considerati fondamentali per la stabilità e l’efficacia della struttura. La discussione riguarda anche la rinnovata organizzazione della Nato e le implicazioni di un rafforzamento europeo.

Roma, 7 luglio 2026 – Una Nato (più) europea, la guerra in Ucraina e l’ombra di un disimpegno americano. Sono tanti gli argomenti al centro del vertice Nato di Ankara. Un summit assolutamente di sostanza come evidenzia Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation. Direttore, che vertice dobbiamo aspettarci? “Un vertice non banale perché al di là delle questioni ‘atmosferiche’, come le schermaglie a mezzo stampa o le varie dichiarazioni, insistono sia i soliti problemi di agenda (l’aumento della spesa dei Paesi europei, il sostegno all’Ucraina), che quelli strutturali, che toccano il rapporto transatlantico, la natura del rischieramento delle forze statunitensi e la credibilità dell’impegno americano nella Nato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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