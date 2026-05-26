Libano l’Idf opera via terra oltre la linea gialla L’Iran accusa la violazione della tregua E gli Usa vogliono tagliare i caccia della Nato – La diretta

Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco nel sud del paese, segnando l’ottantottesimo giorno di conflitto tra USA, Israele e Iran. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha operato via terra oltre la linea gialla nel Libano. L’Iran ha accusato questa azione di violazione della tregua. In parallelo, si discute di una possibile riduzione dei caccia della NATO da parte degli Stati Uniti.

Nell’ottantottesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno colpito una località nel sud del paese. «Fra gli obiettivi figuravano un sito per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Continueremo a difendere le truppe pur se con moderazione durante il cessate il fuoco», ha fatto sapere il comando delle forze armate Usa. Intanto il Segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la pace con Teheran è ancora possibile, mentre il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth una vignetta contro Obama. Poi ha detto che vuole distruggere l’uranio dell’Iran con il consenso di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

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Libano, fuga di massa dopo la risposta di Israele: traffico paralizzato verso Beirut

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I media israeliani: "Idf ha iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla"Soldati israeliani sono entrati via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua.

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Libano: media, IDF opera via terra oltre la linea giallaSoldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. swissinfo.ch

Libano, soldati israeliani estendono le operazioni via terra oltre la linea giallaLibano, soldati israeliani estendono le operazioni via terra oltre la linea gialla. 28 morti nella giornata di oggi. blitzquotidiano.it