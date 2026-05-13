Poliziotta fuori servizio sventa furto alla Lidl di via Baioni insegue il ladro e lo fa arrestare

Una poliziotta fuori servizio ha impedito un furto all’interno di un supermercato in via Baioni a Bergamo. Dopo aver assistito al tentativo di furto, ha inseguito il sospetto e lo ha consegnato alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. L’intervento è avvenuto senza che la poliziotta fosse in servizio al momento.

Bergamo. Libera dal servizio, ha fermato un uomo ritenuto responsabile di un furto aggravato all’interno di un supermercato. Protagonista martedì pomeriggio (12 maggio) una giovane agente della Polizia di Stato che si trovava alla Lidl di via Baioni. L’episodio si è verificato intorno alle 17,30. La poliziotta, mentre stava effettuando alcuni acquisti personali, ha notato il comportamento sospetto di un uomo che si aggirava tra le corsie: un cittadino marocchino classe 1989, regolare sul territorio. Insospettita dai suoi movimenti, ha deciso di seguirlo accorgendosi che stava occultando nello zaino e sotto gli abiti diversa merce: cibo, bottiglie di alcolici e persino un paio di scarpe che userà poco dopo per fuggire.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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