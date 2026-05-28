Un'imprenditrice è stata accusata di aver ucciso un ladro che l'aveva derubata. Durante l'udienza, una perizia psichiatrica ha escluso che la donna fosse soggetta a vizi di mente. La donna aveva investito il ladro con l'auto, provocandone la morte. La procura ha chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel centro di una località balneare. La decisione sulla richiesta di condanna sarà presa in seguito.

Il pubblico ministero Sara Polino ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, in provincia di Lucca, investendolo più volte a bordo di un suv, il 52enne marocchino Noureddine Mezgui che le aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, Dal Pino "non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo", agendo con "volontà omicidiaria" e con l'intento di "punirlo come forma di giustizia privata", ha sostenuto in aula la pm al termine dell'istruttoria., Inoltre nell'udienza la perizia psichiatrica sulla Dal Pino ha escluso il vizio di mente per la donna, ritenendola pienamente capace di intendere e volere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Viareggio, investì e uccise ladro che l'aveva derubata: chiesto l'ergastolo per imprenditrice

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