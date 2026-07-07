La Nato ha portato a Ankara il suo piano industriale per la difesa, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità delle capacità militari, accelerare la produzione e promuovere programmi condivisi tra gli alleati. La strategia mira a ottimizzare le risorse e rafforzare la cooperazione tra i Paesi membri nel settore della difesa. Nessuna informazione è stata fornita su dettagli specifici o tempistiche.

La Nato sta cercando di trasformare l’aumento della spesa militare in capacità disponibili, produzione più rapida e programmi condivisi tra gli alleati. Gli annunci presentati ad Ankara in occasione del Nato Summit defence industry forum coprono trasporto strategico, sorveglianza, droni, spazio, missili, difesa aerea e approvvigionamento di materie prime critiche. Il filo comune è la volontà di ridurre la frammentazione industriale e accelerare il passaggio dagli impegni politici a sistemi realmente utilizzabili. Mark Rutte ha sintetizzato questa impostazione rivolgendosi direttamente alle imprese. “Non possiamo difenderci senza di voi”, ha detto, indicando nella cooperazione tra governi e industria una condizione essenziale per ricostituire le scorte e aumentare la produzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Nato porta ad Ankara la sua agenda industriale per la difesa

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