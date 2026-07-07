A Ankara, le strade sono state decorate con cartelloni blu e bianchi dell’alleanza per il vertice Nato del 7 e 8 luglio. Le baraccopoli sono state coperte da queste installazioni, mentre ai tassisti è stato chiesto di indossare uniformi e distribuire lokum e bevande ai passeggeri. La città si prepara a ospitare l’evento, con dettagli curati per creare un’immagine più ordinata e accogliente durante le giornate della riunione.

Ankara, la capitale turca, ha preparato tutto nei minimi dettagli per il vertice Nato del 7 e 8 luglio. Lungo le strade sono stati sistemati dei cartelloni blu e bianchi con i colori dell’alleanza per nascondere le baraccopoli, e ai tassisti è stato ordinato di indossare uniformi e di distribuire lokum e bevande fresche ai passeggeri. Dal 23 giugno è vietato qualsiasi raduno. Più di duecento persone vagamente sospettate di voler rovinare la festa, tra cui sindacalisti, ambientalisti, femministe e militanti di sinistra, sono state arrestate in via preventiva con l’accusa di “terrorismo”. Il presidente islamo-nazionalista Recep Tayyip Erdogan è attento alla propria immagine e vuole fare di questo vertice, il primo organizzato in Turchia dal 2004, una dimostrazione di forza e della volontà di avvicinarsi agli alleati europei e americani. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La Nato in Turchia alla fiera delle armi

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