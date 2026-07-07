Due giornalisti sono stati arrestati ieri sera a Istanbul, in Turchia, alla vigilia del vertice della NATO che si tiene ad Ankara. Questi arresti si aggiungono a quelli di altri tre cronisti fermati nel fine settimana e a un quarto arresto avvenuto il 23 giugno. In totale, sono cinque i giornalisti fermati nel Paese in pochi giorni.

Due giornalisti sono stati arrestati ieri sera in Turchia alla vigilia dell’apertura del vertice della Nato ad Ankara. Gli arresti, effettuati nella serata di ieri a Istanbul, si aggiungono ai fermi avvenuti nel fine settimana di altri tre cronisti turchi, mentre un quarto era stato arrestato il 23 giugno scorso. Gli arresti nella notte Il giornalista Kayhan Ayhan, che segue il processo per “corruzione” istruito contro l’ex sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, arrestato nel marzo 2025 e considerato fino ad allora il principale oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan, è stato fermato ieri sera nella sua abitazione con l’accusa di “diffusione di notizie fuorvianti”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Turchia: arrestati cinque giornalisti alla vigilia del vertice Nato

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