La mappa europea del gusto | ecco chi sale sul podio

Un’indagine europea sul turismo gastronomico ha rivelato le destinazioni più popolari tra i viaggiatori motivati dal cibo. La ricerca mostra come il turismo legato alla gastronomia sia diventato un elemento chiave nella scelta delle mete di vacanza. La classifica evidenzia quali paesi e città sono preferiti per le esperienze culinarie, confermando il ruolo crescente del cibo come motore principale nel settore turistico europeo.

. Un’accurata indagine continentale sul turismo gastronomico ha svelato la classifica delle mete più amate da chi viaggia solo per mangiare. Il cibo muove ormai il turismo mondiale e si trasforma nel principale motore che spinga a scegliere una determinata destinazione per le vacanze. I turisti di oggi viaggiano sempre più frequentemente con l’intenzione specifica di mangiare ed esplorare le tradizioni culturali e culinarie dei territori che decidono di visitare. Secondo una recente ricerca pubblicata da GetYourGuide, una quota pari al 68% dei viaggiatori ammette di consumare molto più cibo durante le ferie rispetto alla routine domestica. Un intervistato su otto confessa addirittura di consumare fino a cinque pasti completi al giorno quando si trova all’estero per scoprire ogni sfumatura gastronomica locale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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