Quanto corre la ricchezza a Piacenza e chi va sul podio dell' Emilia-Romagna | mappa e ranking

A Piacenza, la classifica della ricchezza presenta due punti opposti: da un lato, il comune di Gazzola, che si conferma al vertice con il guadagno medio più alto, dall'altro Morfasso, che si posiziona all’ultimo posto tra i centri della provincia. La mappa e il ranking illustrano la distribuzione delle risorse tra i territori emiliani, evidenziando le differenze di reddito tra le diverse comunità.

Due medaglie di bronzo ai capi opposti della classifica: la prima è al collo del solito Gazzola, abituale - e riconfermato - vincitore della competizione piacentina del “guadagno” medio; la seconda è per Morfasso (anche quest'anno) seduto sull'ultimo gradino locale disponibile. Qui però cambia la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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