la manifattura tessile toscana presenta soft depth a milano unica

Al salone internazionale Milano Unica, la Manifattura Tessile Toscana ha introdotto la sua proposta per la stagione autunnoinverno 2027-2028, battezzata Soft Depth. L’azienda, guidata da Enrico Reali e Carla Pacini, ha scelto di declinare il concetto di sostenibilità in una chiave differente dal consueto, puntando non solo sulla scelta dei materiali, ma soprattutto sulla longevità del prodotto finale. L’idea alla base della collezione è che l’impatto ambientale di un capo si riduca sensibilmente se quest’ultimo è progettato per mantenere intatti valore estetico e funzionalità nel corso degli anni. In un mercato spesso orientato al consumo rapido, la manifattura punta a contrastare la cultura del breve termine attraverso la qualità delle materie prime e la solidità della struttura tessile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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