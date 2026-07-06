il lusso privato della manifattura toscana

Una boutique hotel di lusso, parte di una catena internazionale, si combina con un atelier toscano specializzato in lingerie e abbigliamento notte couture. La collaborazione unisce l’ambiente raffinato dell’hotel alla produzione artigianale di alta gamma, con Flora Lastraioli che realizza e distribuisce capi di abbigliamento intimo. La storia si sviluppa tra le mura del boutique hotel e il laboratorio toscano, creando un ponte tra ospitalità di lusso e produzione artigianale di alta qualità.

È una storia dentro la storia quella che unisce The Place Firenze, boutique hotel della collezione The Hospitality Experience e di The Leading Hotels of the World e Flora Lastraioli, l’atelier toscano specializzato nella produzione e distribuzione di lingerie e abbigliamento notte couture. Ad unire queste due eccellenze è The Place of Wonders, la fondazione della Famiglia Babini dedicata a supportare e promuovere la tradizione secolare dell’artigianato e creatività italiana. Dalla sinergia di queste realtà, nasce un progetto, dove ospitalità e cultura del vivere contemporaneo si intrecciano nella capsule Flora Lastraioli x THE PLACE Firenze.... 🔗 Leggi su Panorama.it

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